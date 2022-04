Benoit SCHNEIDER

Responsable Qualité & Nutrition : chargé de la mise en place et du suivi de la démarche qualité, sécurité et environnement du groupe Compass au sein des restaurants Eurest (mobilité national).



Maitrise des logiciels bureautique (word, powerpoint, excel...)

Equivalent Yellow Belt en Lean - Six Sigma

ISO 9001 - ISO 14001

Méthodes d'évaluation et d'audit

Gestion de projet

Suivi d'indicateurs

Animation de réunion

Rigoureux et sens de l'organisation

Goût du travail en équipe



Objectifs :

- Postes CDI, CDD de responsable qualité et gestion des risques dans toutes zones géographique (France, DOM-TOM ou étranger)

- Intéressé par de l'audit externe en cabinet d'audit

- Intéressé par du Consulting Junior spécifique à la qualité et gestion des risques

- Intéressé par un poste de management dans PME (Formation Master Management Intégré Qualité Sécurité Environnement)



Mes compétences :

Audit