Benoit SCHNEIDER

Je suis un ingénieur en technologies web français, freelance depuis début 2010, spécialisé dans la création de sites internet modernes utilisant les technologies les plus récentes (HTML5, CSS3, PHP/mysql, jQuery, frameworks et CMS divers dont Symfony 2, Wordpress, Drupal). Je maîtrise également les outils de création graphique, ce qui me permet de m'occuper également du design de votre site. Je peux également organiser la gestion de projets plus importants, trouver et superviser des équipes offshore pour les réaliser.



J'habite actuellement en Asie, où est installée ma famille. Je ne suis ouvert pour l'instant qu'à des propositions de postes fixes en Asie du Sud-Est, Singapour m'intéresse particulièrement.

J'accepte des propositions de projets de développement PHP, sites web, e-commerce, back office, en télétravail (je suis très réactif, quotidiennement sur Skype, et peux m'adapter à des modes de travail variés). Le fait de travailler dans un pays où le coût de la vie est moins cher me permettant de proposer des tarifs compétitifs.



Je parle couramment anglais, oral comme écrit. J'ai vécu aux Etats-Unis, obtenu 940/990 au test d'anglais TOEIC et communique en anglais dans le cadre professionnel depuis des années.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

PHP

Javascript

Wordpress

Photoshop

Bases de données

Symfony2

CSS 3

HTML 5