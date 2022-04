Benoit SCHNEIDER

Directeur de recherche au CNRS en Sciences de la Vie. Chef d'équipe. Thème principal de recherche: bases mécanistiques des maladies à prions et de la maladie d'Alzheimer.



Professeur Chargé de Cours à l'Ecole Polytechnique.



Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure (Cachan):

- Agrégé de Biochimie

- Doctorat en Biologie Cellulaire et Moléculaire (Université Paris 6 - Institut Pasteur). Thèse sur le métabolisme des drogues anti-SIDA et développement de nouveaux outils thérapeutiques.

- Habilitation à Diriger des Recherches (HDR): Université Paris Descartes



2 ans en Classes Préparatoires Math Sup/ Math Spé option Biologie au Lycée Fénélon (Paris).



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biologie cellulaire

Chercheur

Nanomatériaux

Toxicologie