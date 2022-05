Olivier MARCHAND

Mon diplôme de l’ESIM et son DEA en Océanographie en poche, je débute son activité professionnelle en 1997 auprès de SSII et cabinets de conseil de renom, avant de rejoindre Cité Conseil en 2001.

A ce titre, je réalise de nombreuses missions pour nos clients Télécoms, Médias ou Banque autour des problématiques de processus métier, d'alignement stratégique et d'architecture du Système d’Information.

Mon parcours diversifié et mon ouverture d’esprit me permettent de m'adapter facilement à des situations complexes et variées et me font un excellent ambassadeur de l'approche Cité Conseil, me démarquant d’emblée par ma capacité et ma détermination à accompagner mes clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets.



Dès le début des années 2000, je me spécialise sur les activités de modélisation de processus et cartographie du SI, notamment d’un point de vue méthodologie et communication. C’est donc assez naturellement que je me tourne à partir de 2008 vers l’architecture d’entreprise au sein de certains de nos clients grands comptes (dont BNP Paribas et la Banque de France) tout en portant l’offre « Architecture d’Entreprise » au sein de Cité Conseil.



Ayant passé le flambeau de cette offre en interne, j'occupe actuellement des responsabilités de directeur délégué au sein de Cité Conseil (Groupe Partenor).



Mes compétences :

Alignement Stratégique

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conduite de projet

Maîtrise d'ouvrage

Pilotage

Processus métiers

Systèmes d'Information

Urbanisation

Ressources humaines

Management

Conseil

Coaching

Lego Serious Play