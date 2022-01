élodie DRZEWIECKI

Après 5 années passées chez le groupe BOUVARD sur un poste en Qualité en industrie Agro-Alimentaire, j'ai rejoint le secteur de la Restauration Collective en tant que CHARGEE QUALITE - COMMERCIAL chez NEWREST. Newrest est spécialiste de la restauration hors-foyer et est un des leaders mondiaux du catering multi secteurs (Catering aérien, catering ferroviaire, restauration collective, concessions retail, prestations de buy-on-bord et de duty-free, Bases de Vie et services de support).



Ma 1ère Mission en QUALITE consiste à accompagner et former les équipes opérationnelles sur les BPH et l'HACCP, participer aux contrôles et missions d'audits. et améliorer le système qualité existant.



Ma 2nde Mission sur le plan COMMERCIAL consiste à être l'interlocutrice privilégiée des clients, être en charge du renouvellement des contrats et procéder à leur fidélisation.



https://www.youtube.com/watch?v=2SM0u732NRw





Mes compétences :

Agroalimentaire

Agroalimentaire & Nutrition

HACCP

Hygiène

IFS

Nutrition

Qualité

Sécurité

Sécurité alimentaire

Audit

Pain management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IFS applications