Benjamin PETIT

Actuellement je travaille en tant que Technico Commercial multi-marques spécialisé Liebherr, Komatsu, Case et Volvo dans une entreprise leader Européen dans le secteur du BTP.



Principalement chargé de la vente de pièces détachées en France mais aussi dans les pays anglophones (UK, Suède, Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, Pologne, ...) je suis capable de gérer la vente depuis la prise de contact jusqu'à la livraison de la pièce:

- Prise de renseignement

- Négociation

- Aide technique

- Suivi du transport

- Fidélisation client et gestion après vente



J'apporte continuellement mon aide au développement de la société grâce a ma rigueur, mon sens de l'organisation, des idées sur les offres promotionnelles (participation aux publicités internet, salons professionnels).

A l'origine de l'inventaire magasin (50 000 références) mes compétences en informatique ont permis d'optimiser la consultation du stock entre les différents services.

J'ai aussi été en charge de l'expédition (affrètement/messagerie, cotation pour l'export, édition bon de livraison)



Depuis mon arrivé j'ai été en charge d'accompagner / former des nouveaux commerciaux/stagiaires au sein du service pièce détachées. (actuellement tuteur d'un commercial embauché en CDI).



Jeune homme dynamique,autonome, organisé ainsi qu'une grande adaptabilité dans les tâches qui me sont affectées mais aussi a mon environnement.















Mes compétences :

A L'ECOUTE

Attentif

Ecoute

JCB