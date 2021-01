Benjamin SEIGNEUR

Créez, Organiser, Communiquer, Gérer



Mes compétences :

Leadership

SST

Travailler en équipe et en collaboration

Gérer un Stock (commande, Livraison, Entreposage)

Ecoprogress: Economies D'energies; Mise En Place D

Plan HACCP de la restauration rapide

Logiciel CRM : Oracle, SAV +

Manager une équipe

Habilitation électrique BE

Maîtrise du pack office

Gestion de la relation commerciale : prospection e

Organisation de l'activité commerciale

Gestion du stress

Vente et gestion relation client

Hazard Analysis and Critical Control Point

Clerical Support

Food Safety

Customer Relationship Management

Market Research

Mobile Catering

Oracle