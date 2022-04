Marc FOURNIER

32 ans d'expérience en conseil, management de filiale et de centre de profit.



Sur la base d'une expérience de plus de 25 ans dans la distribution de boissons et plus particulièrement dans les vins , je lance une nouvelle activité de vente de vins par réseau auprès des particuliers et basée sur une gamme proposant le meilleur rapport qualité prix du marché.



Co fondateur d'une entreprise de formation dans les énergies dénommée IFCEN, celle-ci accompagne les entreprises intervenantes en milieu nucléaire sur toutes les fonctions RH leur permettant d'acquérir le socle essentiel des attitudes et comportements et des savoirs faire métiers indispensables au travail dans cet environnement spécifique.



D'un point de vue général, mes différents postes m'ont largement familiarisé avec les différentes techniques de management et de gestion. Ainsi, je maîtrise totalement tant la gestion que le développement commercial et les savoir faire RH tout en gardant pour priorité la rentabilité d'un centre de profit.



La rationalisation des moyens et des ressources pour maîtriser les coûts est une compétence que j’ai toujours gardée grâce à mon expérience dans le monde du conseil.



Mes compétences :

Management

Formation professionnelle

Business Intelligence

Direction générale

Restructuration

Organisation