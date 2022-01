Arrêts Techniques – Suivi de construction – Rédaction technique



Issu de la Marine Nationale (Mécanicien naval embarqué sur SNLE) j'ai intégré le secteur civil en 2000. J’ai fait divers emplois et chantiers en étant toujours en contact avec DCNS ou autres industriels comme Cégélec, ASSYSTEM, STX France (Lorient, Toulon), Ifremer.

J’ai donc participé à des chantiers de refonte de sous-marins tantôt comme Responsable Sécurité, tantôt comme Superviseur de travaux lors des arrêts techniques ou de suivi de construction, ou comme Rédacteur technique.

Actuellement en recherche active, je souhaite trouver un poste technique pour des missions de courte, moyenne ou longue durée sur la région de Brest ou plus largement sur la BRETAGNE.

Mobile, N'hésitez pas à me contacter pour plus de précisions.



Phone +33 (0)665 258 664

E-mail : marc.bergot@wanadoo.fr



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Préliminary Hazard Analysis

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet