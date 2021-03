Après une carrière au sein dESN spécialisées dans la Data et en tant quarchitecte Data et Big Data, Benjamin Watrin accompagne depuis 6 an maintenant ses clients et employeurs en tant que manager déquipes autour de la Data. Son expertise technique et sa très bonne connaissance des architectures lui permettent daccompagner ses équipes vers une excellence dans la réalisation. Son passé de consultant lui permet également de construire et danimer des Roadmaps ambitieuses autour de lamélioration de la Maturité Data de ses employeurs dans le respect des contraintes budgétaires et techniques.

Ses qualités humaines, son esprit de synthèse et sa capacité à vivre et accompagner le changement, doublé dune expérience Fonctionnelle variée et de son expertise technique lui permettent de manager un grand nombre de métier de la data et de valoriser leurs réalisations.