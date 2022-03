Benoit ABRIAL

Bonjour



Je suis actuellement Responsable de Fabrication chez COATEX, filiale du groupe ARKEMA, sur le site de genay au Nord de Lyon.

COATEX est une société internationale, leader dans la conception et la fabrication d'additifs de rhéologie à base deau.

Je manage les équipes de fabrication soit 36 personnes



J'ai travaillé 5 ans en normandie en tant qu'Assistant Technique d'Exploitation puis Ingénieur Black Belt Lean Six Sigma. J'ai ensuite ete responsble procedes de fabrication sur mon site actuel



Autonome et dynamique, j'ai effectué une formation de 6 semaines en 2007 sur les outils d'amélioration continue: 5S,SMED,KAIZEN, DMAIC, Six Sigma

Homme de terrain, j'ai été leader de plusieurs groupes de travail.

Né en Haute Loire, je suis diplômé de l'école CPE LYON en Chimie Génie des procédés .

Optimiste par nature, je suis une personne affable et curieuse. La famille et les amis sont des valeurs importantes pour moi.



Mes compétences :

Lean

Six Sigma

Gestion de projet

5S

Méthode SMED

Qualité

Production

Management