Benoit CADET

Manager puis directeur de sites de production depuis près de 20 ans, mon parcours sarticule autour du management déquipes dans des univers techniques et/ou de service, principalement dans le domaine des transports de voyageurs, de la mobilité, de la rénovation d'infrastructures et le déploiement de services physiques.



Manager reconnu, je conduis des démarches doptimisation de la production et damélioration de la qualité de service afin damener les équipes aux meilleurs standards de production (Coût, qualité, délai).



Mes compétences clés :

- Direction site de production, centre de profits, P&L, Pilotage stratégique et économique,

- Lean Management, amélioration continue, optimisation des process, optimisation de la performance, innovation

- Management, management d'équipes pluridisciplinaires, animation de collectifs, organisation, conduite du changement, transformation, relations sociales

- Expérience client, satisfaction clients, services, accueil du public, approche multiculturelle

- Gestion dERP, Facility management, maintenance, travaux,

- Gestion de projets, MOA, maîtrise douvrage, travail collaboratif,

- Communication, relations publiques,

- Développement commercial, partenariat, négociations, relations commerciales, pilotage de prestataires

- Gestion du stress, gestion des situations complexes

- Transports, mobilité durable



benoit@famillecadet.fr

06.46.57.46.91