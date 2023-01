Plus de 6 ans d'expériences en tant que Consultant SAP Basis Components chez OXYA, en gestion multi-clients, multi-compétences (SAP, OS, DB, Infra et Network).

Mon activité actuelle est orientée « Projet SAP » : définition d'architectures HANA, déploiement des solutions S/4 - Fiori - BW/4 HANA, migration vers les Cloud Public, etc.



Mes compétences :

Administration SAP

SAP Solution Manager

Redwood/Cronacle

SAP HANA

Certification HANAINS151 (TDI)

Certification HANATEC151 (Associate)