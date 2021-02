Benoît CLAVIER

Définition projet

- Rédaction Cahier des charges et dossier d’Appel d’offre

- Choix solution et intégrateur

- Rédaction/Supervison des Spécifications fonctionnelles / techniques détaillées

- Élaboration du projet : Planning, budget, risques, gestion contractuel, définition des besoins RH et technique

Pilotage, suivi et coordination

- Définition du plan projet et des jalons clefs

- Définition des indicateurs clefs, suivi et reporting aux différentes parties

- Validation des différents livrables par rapports aux échéances budgétaires

Réalisation

- Suivi des tests et Recette

- Déploiement : Formation / Conduite au changement

- Suivi pendant les phases de garantie (VABF et VSR)

Analyse et Architecture d’entreprise

- Réflexion sur l’opportunité de la mise en œuvre des référentiels d’entreprise

- Définition des différentes feuilles de route en cohérence avec les évolutions du SI

“Univers techniques”

- Méthologie / Modélisation : UML, Merise, BPM, Agile, eXtrem Programming

- Suite Ms-Office / Office365

- EBX5 (Orchestra Networks)

- Analyse de données (SQL Server, Oracle)

- MS-Project

- Anglais technique



Mes compétences :

AMOA

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Assurance

Banque

Banque assurance

bourse

Chef de Projets

Chef de projets informatique

Conduite de projets

Gestion de la relation client

Informatique

Maîtrise d'ouvrage

Relation Client

Gestion des données