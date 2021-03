Benoît COLLOT

Désormais patron de mon entreprise, je mets mon savoir-faire au service des entreprises après 25 années d'expérience dans des sociétés à dimension nationale et internationale

4 employeurs - cabinet d'expertise comptable, industries et distribution négoce



mes compétences :

- auditer la situation de l'entreprise, ses points faibles et ses points forts,

- organiser la société afin d'établir des éléments de gestion fiables pour réagir rapidement,

- analyser ces résultats pour atteindre les objectifs définis et pérenniser les actifs,

- échanger avec le dirigeant, les responsables d'activités, les salariés des différents services, les instances du personnel, pour faire avancer l'entreprise et mettre en place les actions nécessaires à son pilotage,

- être l'interlocuteur de confiance des partenaires de l'entreprise : banquiers, fournisseurs, organismes sociaux, assureurs, experts comptables...



Mes compétences :

Gestion de projet

Etablissement et suivi de budgets

Gestion et organisation des ressources humaines

Reporting financier

Audits d'activités et d'organisations

Gestion et suivi de trésorerie