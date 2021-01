Benoît CONSTANS

Auteur compositeur réalisateur.

Ex-Manager du groupe Arcadian : 2 albums (disque d'or) chez Mercury (Universal Music).

Ex-Manager Liv del Estal (Decca - Universal Music).

Ex-Manager du duo Dyade (Capitol - Universal Music).

Chef de projet chez M6 Music Label de juin 2013 à février 2016.

Chef de projet chez Wagram Label entre février 2011 et avril 2013.

Stages : 1 an Sony Music / Columbia, 6 mois Imperial Booking (tourneur), 6 mois Bureau Export de NYC.

Diplômé de Sciences Po Grenoble et de l'EM Lyon