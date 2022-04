Julie GAILLARD

- Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.



- Organisée,méthodique et dotée d'une bonne gestion du temps et des priorités.



- Motivée, autonome, enthousiaste et fiable.



- Esprit de synthèse et d'analyse et compétente dans la résolution des problèmes.





Mes compétences :

Vente

Enseignement

Calligraphie

Histoire de l'Art

Musées

Histoire

Recherche bibliographique ou Internet

Traduction anglais français

Accueil des clients