Siméon POCKA

Après 16 années d’expérience dans le commerce, et la conquête de nouvelles parts de marchés dans le domaine des services en B to B (Presse, Edition, Cabinet de conseil, …), J'ai rejoint Absiskey en 2016 en tant que Chargé de veille innovation.



Au contact des prospects et des clients, je suis en charge de la détection de projets de recherche et développement et de la prise de rendez-vous en collaboration avec des Business Developer. J'ai pour mission de promouvoir l’ensemble de nos prestations sur l'est de la France.



Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Ressources humaines

Défiscalisation

Networking

Synthèse

Négociation

Rédaction

Développement territorial