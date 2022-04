Christelle KROSELJ

Je suis responsable du plan de développement et la stratégie de conquête de nouveaux clients.

mon objectif est de comprendre et d' analyser les enjeux / besoins / motivations des prospects cibles (DG / Directions marketing et métier) en réalisant une veille stratégique & concurrentielle.

J'identifie les bons interlocuteurs au sein des organisations en usant du social selling et mapping de compte afin de concevoir la meilleure offre commerciale au bon moment et de générer des leads de qualité.

J'assume la phase amont de la commercialisation au travers la prospection, rdv découverte, gestion de la relation prospect et élaboration d'une solution sur mesure dans une approche conseil.

je travaille de concert avec les experts métier et mes directeurs associés auprès desquels je réalise un reporting régulier de mes activités.

je réajuste à leurs côtés les prochaines actions en tenant compte de leur courbe d'expériences.





Mes compétences :

Business

Marketing

Stratégie

Stratégie marketing