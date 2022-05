Benoit DIEZ

Mes expériences de Responsable Maintenance et de Responsable Production me permettent d'avoir un oeil transversal sur une société, et ainsi de proposer des améliorations en prenant en compte tous les composants de la structure.



La diversité des industries dans lesquelles j'ai travaillé est un gage d'adaptabilité et d'ouverture d'esprit.



Mes connaissances et mon implication continue m'ont permis d'être moteur d'une démarche d'amélioration permettant de faire diminuer les coûts de main d'oeuvre directe de 35% sur 3 ans (à salaire constant).



Passionné de programmation (en "loisirs") j'ai créé sous EXCEL de nombreux programmes lors de mes différentes expériences et dans ma vie associative.



Membre actif de l'association FORCE CADRES.



N'hésitez pas à me contacter pour des questions sur les domaines où je pourrais vous guider ou vous aider.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Production

Planification