Bonjour à tous,



Le Cèdre est un groupement d'achat qui fédère plus de 6 000 adhérents répartis sur quatre réseaux nationaux : les associations, les entreprises, les structures chrétiennes et les campings. Fort d'une équipe de 100 personnes, le Cèdre négocie des tarifs et des conditions commerciales avantageuses sur plus de 80 marchés couvrant l'ensemble de vos frais généraux, pour un total de plus de 280 millions d'euros d'achat en 2014. Grâce aux volumes négociés, le Cèdre permet à ses adhérents de réaliser jusqu'à 50% d'économies sur leurs achats. Plus de renseignements surArray.



De mon côté, j'agis sur le marché de la restauration concédée en tant que Coordinateur régional sur les régions: Paris/Ile de France, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes et le département de l'Aisne. Je suis en charge du suivi des contrats et prestations restauration concédée de nos adhérents afin de m'assurer du respect des engagements contractuels et qualitatifs. Je suis en lien permanent avec diverses Sociétés de Restauration Collective afin d'assurer une interface à la fois pour nos adhérents mais aussi pour les aider à fidéliser leur contrat. Je participe également aux commissions de négociations suite au lancement d'un appel d'offres afin d'accompagner nos adhérents dans cette démarche.



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.



A bientôt.



Benoit DOUAY



Mes compétences :

Restauration collective

Gestion

Fidélisation client

Services généraux

Management

Relations clients

Services

Soft FM

Services aux occupants