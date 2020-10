Benoit DROULIN

Compétences :



- Mise en place de solutions de Gestion de la Performance de type Oracle-Hyperion (Essbase, Planning, HFM, FDM, ...).



- OS Windows XP, Windows 2003 Serveur, système Unix.



- Réseaux : TCP/IP, Routage, VLAN, Pare-feu, Filtrage, Sans-fil, NAT/PAT.



- Ingénierie Logicielle : Langages C, C++, Java, Objective C.



- Maîtrise SGBDR (POSTGRESQL, mySQL) et Méthodologie d'analyse et de conception : Merise / UML.



- Programmation Web : PHP, HTML, XML, CSS, JAVASCRIPT, SQL.



- Virtualisation (VMWare, VirtualBox) / Single System Image Kerrighed.



- Maintenance et dépannage informatique.



- Certification CISCO CCNA1.



Mes compétences :

Business intelligence

Web

Oracle

Programmation

Réseau

Virtualisation

SQL

Développement

C

Hyperion