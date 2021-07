Benoît DUFRENE

Bonjour,



Après plus de 20 années d’expérience commerciale et managériale dans le privé (Distribution spécialisée, Industrie et Conseil), ma nouvelle vie de professeur des écoles a commencé en 2017 et j'ai plaisir à faire grandir ces jeunes, surprenants, touchants, impatients mais volontaires.

Hâte de découvrir les nouveaux CE1 à la rentrée.

A bientôt.



Benoît Dufrène

benoit.dufrene@yahoo.fr



Mes compétences :

Chef de produit

Marketing

Gestion de projet

Management

Direction de centre de profits

Développement commercial