Laetitia SAINT-PIERRE

Après 5 années d'expérience en analyse financière dans le secteur bancaire chez BNP Paribas, en Allemagne et à Paris, je souhaite me réorienter vers les métiers de la finance d'entreprise (contrôle de gestion/comptabilité) dans l'industrie ou les services, à Roanne (42). Pour cela, et en parallèle de ma recherche d'emploi, je prépare actuellement le DSCG, diplôme de grade master en comptabilité/gestion.



Mes compétences :

Analyse crédit

Banque

BFI

Financements structurés

Fonctions Support

Support