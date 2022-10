Benoît FERCHAUD

J'utilise la stratégie design pour tous les aspects de développement de l'entreprise, autour de la création de valeur.



Une double synthèse : synthèse de la valeur et synthèse des besoins, est la méthode adaptée aux TPE/PME et aux petits groupes de travail. La base de l'analyse fournit des objectifs d'opérations de marketing et de design. Je propose également la recherche de prestataires dans les métiers de la création tous supports ainsi que diverses méthodes de créatique, et je m'occupe d'amener le projet à son terme en gérant les responsabilités de chacun et les délais.



Ma méthode de travail a la particularité d'être fondée sur le design collaboratif. Pour cela je peux me baser sur les équipes internes et sélectionner des intervenants ponctuels en fonction des besoins. En interne cette analyse est très complémentaire des services de développement technique ( analyse fonctionnelle en particulier ) et de la gestion ( analyse des coûts ). Elle permet de créer un argumentaire type très polymorphe, et réduit ensuite les coûts de publicité/marketing.



Par ailleurs, j'ai proposé très tôt un type de marketing "éthique" qui pouvait correspondre au développement durable et au RSE, alors même que ces domaines n'étaient pas encore mainstream, ce qui me permet d'avoir une certaine avance dans ces domaines, et une approche plus réaliste que de nombreux concurrents ou professionnels du métier de la communication.



Plus récemment, j'ai ajouté à mes compétences le développement informatique, afin de compléter cette approche pragmatique par des outils innovants de ma propre conception.



Pour avoir plus d'information sur mon expertise, ou pour voir des exemples de travaux, prenez contact directement avec moi.



Mes compétences :

Créativité

Design

Design global

Design graphique

Esthetique

Éthique

Gouvernance

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel