Claude Maika DEGRÈSE

Psycho Ethnologue, j'ai publié "L'ANIMAL QUE VOUS SEREZ DEMAIN" Ed. Guy Trédaniel.

Psycho Ethnologue conseil, j’étudie et stimule les évolutions des Tribus d’entreprises :

Trend setters, consommateurs, organisateurs internes, formateurs.

J’ai fondé IPSOS et développé des études de marchés des tribus consommatrices

Puis EMERGENCE SA dans le groupe PUBLICIS et développé des émergences

sociales dans les marchés français d’exportation (20 ans de L’Oréal parfumerie,

Angel de Thierry Mugler, alimentaire Nestlé Inneov, Pulco, styles de vie Alcantara)

Japon, Italie et aussi Europe, USA, Chine, Maroc.

J’ai écrit « Le Grand Jeu de la Séduction » Robert Laffont, à partir d’une étude des

dimensions féminines et masculines financée dans 8 pays par L’Oréal, Coty, Clarins,

Hermès, Yves Saint Laurent, Guerlain, Yves Rocher.

Puis mon cabinet libéral FULGURANCE, en alliance avec NELLY RODI, pour révéler

les tendances des Trend Setters et pour animer des séminaires et conventions en

Team Building

J’ai évalué le Good Will des marques de luxe pour les Fusions et Acquisitions,

à travers Arthur Andersen, Ernst & Young, Société Générale Londres.

Puis j’ai fondé le réseau RESTART pour les individuels et groupements professionnels qui

souhaitent vivre une transition: REBONDIR !



Je coordonne les conférences et ateliers de ces réseaux : Cosmetic Executive Women, Crea-France,

Réseau Oudinot.



Je suis curieuse de découvrir vos complémentarités et de partager nos expériences.



Mes compétences :

Training

Coaching

Réseau social

Evaluation d'entreprise

Prévention des risques professionnels

Gouvernance d'entreprise

team building

branding

Gestion du stress

Performance