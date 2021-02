Benoît FOLLEA

Domaines de compétences :



Commercial

- Gestion et développement de portefeuille clientèle

- Vente de produits et de services variés

- Mise en place d’opérations marketing et

commerciales

- Négociation (créanciers, promoteurs, fournisseurs…)



Management

- Animation d’une équipe de 10 personnes

- Recrutement (sourcing, entretiens de présélection et

d’embauche)

- Formation de nouveaux collaborateurs

- Evaluation du personnel

- Gestion administrative du personnel (contrats de

travail, planning…)



Gestion

- Création d’une SARL

- Suivi des budgets

- Gestion d’un compte d’exploitation

- Opération comptable, suivi et analyses des

performances (CA, PM, IV, Conversion)

- Gestion des flux financiers





Évènementiel

- Organisation d’évènements, recherche de

sponsors/financements, et mise en place de la

logistique

- Réalisation de sessions de sensibilisation

/d’information sur le thème du handicap

- Mises en place et suivis des animations d’un point de

vente



Mes compétences :

Commercial

Gestion

Management

Pilotage de projet