Benoit GELY

Suite à la fin de mon diplôme de Master recherche en Modélisation et Simulation en Mécanique (à l'Université Montpellier 2), je continue mon cursus avec une thèse CIFRE afin d'approfondir ma spécialisation dans les méthodes de modélisation et simulation en mécanique, à applications industrielles.



Mes compétences :

Simulation numérique

Conception mécanique

ProEngineer

Matlab

Modélisation

Ansys

Simulation

Latex

C++

Solidworks

Ingénierie

Catia v5

Adams/View

Modélisation numérique

Mécanique des milieux continus