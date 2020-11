Benoît GIGAREL

Autodidacte, sérieux et motivé, j'ai évolué au cours de mes expériences professionnelles vers le domaine de l'informatique.Au fil des années, j'ai pu élargir mes connaissances informatiques en répondant au besoin des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé.



En 2012, je décide de retourner en formation afin de valider mes acquis professionnels par un diplôme de niveau 3 (BAC+2) obtenu avec succès en septembre 2013.



J'ai pu aborder plusieurs domaines durant mes différentes expériences dont :

- La gestion de parcs informatiques de plus de 300 postes en multi-site.

- L'administration de Serveurs sous Windows 2003, 2008 & Linux.

- La mise en place d'un serveur Exchange 2010 avec le rapatriement de 450 boîtes.

- L'installation de l'outil de supervision Eyes Of Network (Nagios/Nagvis).

- La migration de serveurs physiques vers la plateforme de virtualisation Vmware.

- Le déploiement automatique de poste client avec WDS couplé à MDT de Microsoft.

- La migration et la gestion d'un PABX AASTRA avec Call Center vers la technologie IP sour Asterisk (Lien T2 + postes téléphoniques IP et passerelle IP/Analogique) en multi-site.

- La comptabilité et la gestion commerciale avec Sage Ligne 100 sous SQL Server 2008.

- Déménagement de sites avec la mise en place des lignes téléphoniques et datas.

- le scripting en VBscript et Powershell

- Le développement d'application sous PHP/Mysql dont un site de vente en ligne d'assurance santé pour Visa Schengen (www.visa-schengen-assurance.com), une gestion d'interventions sur site sur la France entière, la gestion du chaine d'audit et recyclage de produits électroniques reliée à une chaine automatisée, des sites Internet de reporting et statistiques avec graphiques pour différents clients.



Mes compétences :

Vmware ESX / ESXI

Sage ligne 100

Téléphonie IP (Asterisk / Xivo)

PHP / MYSQL

Linux

GLPI (Gestion de tickets & parc informatique)

Sql server 2008

Gestion réseaux : DHCP,DNS,VPN,VLAN,Cisco

Windows Server 2003/2008

Active Directory 2003/2008

Exchange 2010

Hyper-V

Serveur de déploiement WDS / MDT 2012

Eyes Of Network (Supervision Systèmes & Réseaux)

Veeam Backup&Replication