Benoit KUBIAK

J'anime le programme de développement durable (Agenda 21) de la ville de Quetigny depuis septembre 2012. En juillet 2013, nous démarrons une étude complémentaire au Plan Local d'Urbanisme pour le prise en compte des thématiques Climat/Energie.



Après 10 années d'expériences professionnelles, j'ai développé des savoir-faires dans les domaines suivant : Conduite de projets et démocratie participative, Développement durable des territoires, Information et sensibilisation, Développement de réseaux, Médias, Former.



De 2001 à 2007 j'ai été chargé du développement du premier Agenda 21 en Bourgogne. Nous avons obtenu le prix du Rubans du Développement Durable en 2005 : Forum participatif pour la définition du programme d'action, animation d'un comité de suivis multi-acteur, Réalisation et évaluation des actions (80% réalisé après 5 ans), Valorisation des bonnes pratiques au niveau national (AMF, ADEME, MEDAD).



Décidé en Novembre 2006, j'ai voyagé avec le projet "Avenir climat" de février 2008 à juin 2010 pour un budget global de 45 k€. J'ai obtenu le Prix Défi-Jeunes Bourgogne en 2007 : 60 000 km seul à travers 40 pays pour réaliser plus de 150 reportages, la majorité en anglais, Diffusion sur le web, établissements scolaires et média français, Valorisation : plus de 30 conférences grand public et élus pour des Plans Climat Territoriaux et Agenda 21 en France, Expositions de photographies.



Mes compétences :

Gestion de projet

Participation citoyenne

Voyage

Bureautique

Association loi 1901

Collectivités territoriales

Changement climatique

Réseaux sociaux

Anglais

Agenda21

Développement durable

ONG

Afrique

Économie d'énergie

Animation de réseau