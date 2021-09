Benoit LAISNEY

Notre entreprise, service technique propose :



Prise en charge du client ayant une connaissance de la réglementation ou non.

Établir un devis en cohérence avec le cahier des charges et au plus juste prix.



Possibilité de prise en charge du prototype a l'obtention des certificats de conformités.



Essais véhicule selon directives ou règlement applicable partielle ou total :

remorques agricoles

tracteurs agricoles

camping cars

caravane

moto

auto

...

toutes catégorie de véhicules ayant la possibilité d'être réceptionné.



A votre écoute.



Our company, technical service offers:



Supports customer with knowledge of the regulations or not.

An estimate in line with the specifications and best price.



support possibility of prototype obtaining compliance certificates.



Vehicle testing guidelines as partial or total applicable regulations

trailers

agricultural tractors

campervans

caravan

motorbike

auto

...

all class of vehicles having the possibility of being approved.



At your service.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Qualité

Règlementation

Acoustique

Mesures Physiques

Redaction technique

Gestion base de donnees