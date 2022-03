Passionné par la vente et ses nouvelles approches, je souhaite exercer une fonction commerciale BtoB de Business Developer au sein d'une entreprise collaborative et bienveillante.



Travailler les comptes, prendre des rdv, comprendre les enjeux, convaincre, négocier, accompagner, vendre, faire du biz quoi !



Mes compétences :

Marketing

Juridique

Gestion du risque client

Grands comptes

Sport

Recouvrement

Acquisition de nouveaux clients

Gestion grands comptes

Gestion de projets

Autonomie, mobilité

Détermination, force de conviction

Sens de lanalyse et de la synthèse

Sens relationnel

Conformité

Négociation contrats

Accompagnement

Big Data

Service client

Autonomie

Adaptabilité

Conseil aux entreprises

Dynamisme

Ecoute

Réseau

Négociation