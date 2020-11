Benoit MELCHY

Actuellement en poste en qualité de Responsable service clients pour 4 départements : Gironde, Dordogne, Lot et Garonne et Gers. Mon activité en home office se trouve excentrée par rapport à la situation géographique de notre direction régionale, basée au sud de Toulouse, et sur laquelle je suis présent une semaine par mois (un jour/ semaine plus une réunion mensuelle).



Mon métier s'articule sur le management d'une équipe de 13 techniciens, la gestion de portefeuilles d'offres de réparations sav, le conseil et la vente de produits sav ( contrats, consommables , équipements de levage , énergie ...). En parallèle j'assure le support pour la définition technique des produits sur une équipe de quatre commerciaux ( vente chariots neufs et occasions).



-Vendeur service

-Management

-Gestions techniques et centres de profit

-Formateur/inspecteur technique



benoitmelchy@aol.com



Mes compétences :

Centres de profit

Chariot elevateur

Energie

Énergie renouvelable

Management

MEHARI

Musique

Plongée

Saxophone

Solaire

travaux publics