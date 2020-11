Benoît MORIN

Domaines d'activités : Réseaux B to B, Grands Comptes, Relation Collectivités Locales

Création et mise en place de plan d'action marketing et de communication

Élaboration et suivi des budgets

Management d'équipes commerciales et de la relation clients

Gestion de Projet



Mes valeurs ajoutées :

- Autonome

- Opérationnel

- Force de proposition

- Animé par le goût du challenge