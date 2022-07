Benoit MOUYSSET

La perspective de vivre de nouvelles expériences dans cet univers de l'Assurance-Banque où je navigue depuis mes débuts professionnels a toujours été mon moteur. Faire du surplace n’est pas mon tempérament. Mon parcours en témoigne puisque j’ai toujours fait en sorte, au sein de Groupama Paris Val de Loire, de prendre de nouvelles missions.

Je suis passé par plusieurs postes de Conseillers pour être à aujourd'hui Conseiller sur le marché des Particuliers et depuis 2014 formateur via le service formation Groupama.

Cela m'a permis de découvrir ce métier qui est devenu une passion.

Transmettre, partager, faire monter des hommes et des femmes en compétence sont des valeurs importantes pour moi



Mon souhait serait désormais de devenir manager à temps plein, métier qui est devenu une passion.



Mes compétences :

Assurance

Adaptabilité

Formation