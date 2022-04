Benoît PERNOT

Assistant Administratif et commercial pendant 8 ans dans un centre de formation privé, j'ai assisté la direction dans la gestion quotidienne du centre, dans sa communication avec les partenaires et ses opérations commerciales auprès des clients. Autonome et ayant le sens de l'écoute, je m'implique et porte un réel intérêt aux développement de l'entreprise.



Mes compétences professionnelles :



Administration :



- Tâches administratives courantes (Accueil téléphonique et physique, traitement du courrier);

- Contrôle du respect du règlement intérieur;

- Gestion et suivi des dossiers administratifs des clients;

- Traitement de la sécurité sociale avec l'URSSAF et les mutuelles;

- Maîtrise des procédures internes et de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, Scolaris);

- Organisation des plannings;



Commerce :



- Renseignements de tous les prospects, saisie du fichier client, relance commerciale;

- Représentation de l'entreprise sur les salons/forum et les portes ouvertes;

- Gestion des dossiers techniques et négociation des contrats commerciaux (Parc des copieurs, abonnements et matériels téléphoniques, Parc des distributeurs automatiques, abonnement Sites publicitaires);

- Mise à jour du site internet pour la communication hebdomadaire et événementiel;

- Veille concurrentielle, mise à jour du référencement web de l'entreprise;

- Participation à la réflexion sur les campagnes de communications de l'entreprise.



Ressources Humaines :



- Encadrement et formation du secrétariat (stagiaires, nouveaux salariés, intervenants extérieur);

- Suivi de nos partenaires dans le cadre des stages et des contrats en alternance;

- Relais de communication et d'organisation entre la Direction et les salariés et les clients;

- Accompagnement et coordination des équipes en fonction des spécialisations.



Mes compétences :

Ressources humaines

Informatique

Communication interne

Secretariat

Coordination

Relation client

Commercial

Sociale option Administration

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel