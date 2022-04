Elsa CRUTEL

Chargée de Recrutement chez Randstad France - Spécialisée en Comptabilité,Gestion, Paie, Banque, Assurance.



Randstad accompagne chaque année 45 000 entreprises et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et Intérim.



Retrouvez-nous sur :



•www.randstad.fr

•Facebook : https://www.facebook.com/RandstadFrance

•Twitter : @randstad_france





Mes compétences :

Analyse des besoins

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Juridique Droit du travail

Paie

Commercial

Contrats de travail

Gestion des compétences