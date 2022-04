Benoît PEROPADRE

Ingénieur aéronautique et spatial, j’ai pu évoluer dans différents métiers autour de ces deux domaines axés sur la production et l’assemblage (FAL Airbus et AIT Thalès). De retour d’une expatriation de 3 ans chez Thalès Alenia Space Italy en tant que AIT Manager sur un programme ESA (plateforme Sentinel 3, GMES) je suis actuellement en charge de l’intégration mécanique d’un Payload Optique pour Thalès Cannes.



Mes compétences :

Gestion de projet

standards Airbus

Lean Manufacturing

AIT Charge Utile Optique

3d via studio

Assemblage aéronautique

standards ESA

AIT Satellite

Conduite de projet

production

mécanique

aéronautique

international

spatial