Benoît PERRIER

Après 10 ans d'expérience chez les équipementiers de Rang 1 au service des constructeurs français, je poursuis mon parcours au sein de Bostik, filiale de TOTAL et entreprise dynamique fournisseur de solution de collage et d'étanchéité sur les marchés du BtoC, de la Construction et l'Industrie.



Fort de mon expertise automobile dans l'habillage intérieur entre autre, je suis en charge de développer le marché de l'automobile chez les Grands Comptes Européens (OEM/OES) dans le but de développer les ventes à court terme et construire les relations commerciales indispensables à l'accomplissement de la stratégie à 5 ans de l'entreprise.



C'est avec un grand plaisir que je souhaite vous retrouver pour saisir toutes les opportunités qui pourront nous réunir et nous apporter mutuellement "des Liens plus Fort pour une Meilleure Vie " - Stronger Bonds, Better LIfe - tagline BOSTIK.