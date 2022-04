AKTIS PARTNERS intervient sur l'ensemble de la chaine immobilière de l'entreprise. La société a été fondée sur deux compétences; celle du consulting pur et celle de l'inter médiation immobilière:



Conseil en stratégie, en organisation de l'activité immobilière, en efficience et rationalisation des coûts et des espaces, conduite du changement et mise en oeuvre de projet.

Recherche de sites immobiliers, accompagnement et assistance à la négociation financière et juridiques.

Investissement, recherche d'acquisitions pour des fonds et institutionnels.

Aktis Partners intervient majoritairement pour le compte de grands groupes mais aussi pour de jeunes sociétés multi-sites qui ont besoin d'une vraie assistance.

www.aktis-partners.com

benoit.perrot@aktis-partners.com



Mes compétences :

Management

Immobilier

Immobilier d'entreprise

Investissement

Conseil