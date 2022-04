Benoît PETIT

Chef de projet Infrastructure pour la Société de Services Owentis.



J'ai eu l'occasion d'occuper durant ces 15 dernières années de nombreux postes "techniques" et "fonctionnels", relatifs aux Systèmes d'Information : Ingénieur système et réseau, Responsable d'une équipe d'exploitation et Chef de projet.



Mon projet professionnel s'oriente vers de nouvelles missions et défis dans le domaine de la gestion d'infrastructure, de la sécurité, et des systèmes et réseaux.



Ma valeur ajoutée :

- Expériences variées sur de nombreux environnements systèmes, applicatifs et réseaux

- Rigueur dans l'organisation des projets et des processus informatiques

- Sens avancé du relationnel, du travail en équipe, et des postes à responsabilités.



Mes compétences :

Gestion de projets