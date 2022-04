Benoit PETROCCHI

Bonjour et d'abord merci de vous attarder sur mon profil.



Mon objectif sur Viadeo est avant tout de faire connaitre le métier de Conseiller Commercial sur le marché de Professionnel chez AG2R LA MONDIALE.



Parmi mes fonctions, le recrutement est une priorité. Alors si vous avez la fibre commerciale, l'envie de relever un challenge personnel et professionnel dans une belle entreprise, n'hésitez pas à me contacter.



Qui sait, vous êtes peut être le futur Expert en Protection Sociale sur Douai, Cambrai ou Valenciennes.



Un seul moyen pour le savoir : l'échange.

Partageons nos attentes, nos ambitions respectives et je le souhaite, trouvons notre terrain d'entente pour un avenir commun au sein d'AG2R LA MONDIALE.



A bientôt



http://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/espace-rh/commerciaux



Mes compétences :

Vente

Assurance

Développement commercial

Assurance Vie

Management

Marketing