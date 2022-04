Benoît PICHELIN

Je travaille actuellement chez Nobel Biocare, qui fait partie des société Premium sur le marché de l'implantologie.

J'ai occupé un poste de délégué pharmaceutique au sein du laboratoire Biogaran pendant sept ans sur le secteur d'Aix en Pce.

J'ai également travaillé pendant un an et demi pour le laboratoire Phytosolba.

Auparavant, j'étais enseignant de tennis (BE1) dans une petite structure proche de Montpellier.

J'ai suivi une formation commerciale (BTS Action Commerciale et IUP Management et Gestion des entreprises).

Mes centres d'intérêt sont principalement le sport notamment le tennis, la course à pieds et le vélo.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Formation Management et techniques de vente