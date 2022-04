Benoît-Pie SCHLOSSER

Manuloc est un groupe familial d’envergure européenne.



Spécialistes de la location et de la maintenance multi-marques de matériels, nous sommes un acteur incontournable et reconnu. Crée en 1964, le groupe Manuloc est présent dans 5 pays avec près de 1.000 salariés qui se reconnaissent autour de valeurs humaines fortes.

Rigueur, Méthode et Constance sont nos maîtres mots pour offrir chaque jour l’Excellence à nos clients.



Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, venez nous rejoindre. Nous rejoindre, c’est intégrer une ETI en pleine mutation, tournée vers l’avenir, et dont l’ambition est de devenir le leader européen sur son marché.

www.manuloc.fr



Mes compétences :

Chsct

Code du travail

Conseil

DRH

Droit

Droit social

Formation

Inspection

IRP

Organisation

Prud'hommes

PSE

RECLASSEMENT

Recrutement

Sécurité

syndicat

Ressources humaines

Direction des ressources humaines