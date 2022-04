Benoit PIERENS

Fort d'une solide expérience depuis plus de douze ans en qualité de directeur régional et d'animation de réseau, au sein de grands groupes de distribution dans les secteurs de la GSA, du discount et de la GSS.

Homme d'action, enthousiaste et engagé, fédérateur, pragmatique, disposant d'un excellent sens relationnel, passionné par le management des hommes , et par le développement de projets, je souhaite mettre mon expérience au profit d'une entreprise dans laquelle je pourrais relever de nouveaux challenges grâce à la mobilisation des équipes.



Mes compétences :

Animation multi-sites

Management

Gestion