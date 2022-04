Benoit PIQUET

Conducteur de travaux avec 13 ans d’expérience en Génie Civil et Travaux Fluviaux Maritime (TFM), mes collègues disent de moi que j’ai de solides connaissances techniques alliées à une intelligence relationnelle basée sur l’écoute et la satisfaction des clients sans pour autant en oublier le résultat. J’aime travailler en équipe et j’ai le sens de l’intérêt commun ce qui permet de capitaliser sur les bonnes pratiques de chacun et pouvoir ainsi améliorer et optimiser chaque process.



Je gérais des chantiers de 500 à 5000 k€ pour des clients comme la SNCF, des Conseils Généraux, des Directions Inter-Régionales (DIR), des communes ou des ports.



Après ces 13 années en déplacement, je souhaite trouver un poste me permettant de me rapprocher de ma famille en Basse Normandie (dans un rayon d'1 heure autour de Vire 14).



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Gestion de projet

Planification

QSE

Gestion budgétaire

Rédaction technique