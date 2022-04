Benoit PIQUET

CONSULTANT TRILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS/JAPONAIS



VEILLE ET ANALYSE PRESSE ET MÉDIAS :

- médias traditionnels, presse écrite et presse audiovisuelle

- réseaux web 2.0 : Mixi, premier site SNS au Japon avec plus de 15 millions d’utilisateurs/jour

(pour plus d'infos : http://fr.techcrunch.com/2008/07/21/mixi-le-phenomene-social-japonais/



EXPERTISE SÉMIOLOGIQUE ET RÉDACTIONNELLE :

- positionnement sur le marché japonais

- analyse stratégie de marque, benchmarking



ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE en langue japonaise :

- élaboration de la grille d'analyse

- organisation et gestion des entretiens



ÉVÉNEMENTIEL / MISSIONS DE RELATIONS PUBLIQUES:

- nombreux contacts dans les secteurs du luxe, de la mode et de la culture



Mes compétences :

Presse

Veille