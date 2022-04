Benoît PLANCHAIS

Je suis artiste peintre professionnel, originaire des Alpes Mancelles dans la Sarthe. Je suis avant tout portraitiste et je travaille sur commande, me caractérisant par une facture impressionniste. Je réalise également beaucoup de tableaux de vieilles demeures et prends plaisir à peindre les beaux paysages de la Sarthe, voir ma page web : http://www.alpes-mancelles.org/planchais_benoit



Je travaille principalement à la peinture à l'huile, mais aussi au fusain, à la sanguine et à l'encre de chine. Je donne des cours particuliers et en groupes, pour les adultes et enfants qui souhaitent apprendre avec simplicité le dessin et la peinture, ou se perfectionner dans un domaine ou une technique picturale.



Je viens d'éditer un livre pour enfants (avec cd audio) que j'ai écris et illustré avec un ami compositeur(narration et musique enregistré dans un studio). Vous pouvez retrouver les détails de ce livre sur ma page web.



Je suis aussi capable de créer logos, affiches, cartes de visite ou tout autres éléments de communication graphique.



