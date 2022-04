Benoit PLATIAU

Après plus de 4 années de travail dans divers secteurs (Défense, Industriel), je souhaite me réorienter et participer activement dans mon secteur de prédilection, celui des énergies renouvelables et du développement durable. Diplômé d'une école d'ingénieur en énergétique (Master) et d'une école de management (Master 2), j'ai eu l'opportunité de mettre à profit mon cursus académique en tant qu'ingénieur support client (avant et après ventes) et je souhaite poursuivre dans cette branche professionnelle. Je possède une riche expérience de travail en équipe, de gestion de clients et d'expertise technique, dans un contexte international (3 années de travail à l'étranger et 12 années de vie dans des pays anglophones).



Mes compétences :

Microsoft Office

AutoCAD

Inventor

Opto-électronique

Composites

Polymères

Sciences thermiques

Développement durable

Sciences énergétiques

Energies renouvelables

Gestion de projet

Support Technique

Support Ventes