Louis PLATIAU

Exercer ma triple compétence d’analyste, d’asset manager et de négociateur de produits immobiliers haut de gamme ou “sensibles“, telle est l’opportunité que j’ai saisi en 2005 en créant Able Entreprises, cabinet de conseil en baux professionnels, optimisation immobilière et gestion d’actifs.



Les missions vont de l’expertise d’un site foncier (valorisation, étude de restructuration, de marché ou de faisabilité) à la reprise d’une opération (pour créer des conditions de rentabilité optimum via une valorisation capitalistique ou locative), en passant par l’analyse des problématiques immobilières, qu’elles soient d’ordre commercial, technique, juridique ou fiscal.



Ces différents axes s’inscrivent dans une logique restructurative, de développement, voire de réduction de coûts.



En complément de ces activités, j’assure des formations en immobilier d’entreprise et commercial, notamment dans le domaine des baux commerciaux, pour des organismes et structures immobilières.



Contactez-moi au 06 80 23 71 75 ou sur contact@able-entreprises.com.



Mes compétences :

Arbitrage

Audit

Commercialisation

Externalisation

fiscalité

Foncier

Immobilier

Investissement

Optimisation

Organisation

PME

PMI

Promotion

SCPI

Conseil